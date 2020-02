Auf den Skipisten verbringen vermutlich viele Kinder derzeit gerade ihre Ferien – hoffentlich sind sie auch gesund in die freie Zeit gestartet. Ungewöhnlich viele Kinder waren nämlich in zwei Klassen der Mittelschule Laabental krank. „13 von 23 Schülern haben einer Klasse gefehlt“, weiß Direktor Rudolf Raberger. Auch beim Skikurs lagen einige Kinder mit Fieber im Bett. „Einige sind vorzeitig heimgefahren“, informiert Raberger . Mittlerweile habe sich die Lage normalisiert.

In den drei Laabentaler Volksschulen war von der Grippe noch nichts zu merken: „In einer Klasse in Altlengbach hat fast die Hälfte der Kinder gefehlt, das war aber nicht die echte Grippe. Die Kinder waren vor den Ferien wieder da“, berichtet Direktorin Karin Scheibelreiter.

„Etwas mehr, aber nicht extrem“ seien die Ausfälle wegen Krankheiten bei Schülern und Lehrern in der Volksschule in Neulengbach, weiß Direktorin Marietta Leibetseder. Dem schließt sich auch die Leiterin der Mittelschule Gabriele Ettmayer an: „Es sind schon auffällig viele Schüler krank, in einigen Klassen etwas mehr, in anderen etwas weniger.“