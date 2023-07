Sommerzeit ist auch in Altlengbach Baustellenzeit

Zahlreiche Baustellen gibt es Altlengbach. Die Schulgasse wird erneuert. „Die ganze Infrastruktur wird dort neu gemacht“, informiert Bürgermeister Michael Göschelbauer. Auch eine Stützmauer wird errichtet. Die Kosten belaufen sich auf rund 300.000 Euro.

„Auch die Arbeiten in Hart sind voll im Gang“, berichtet der Bürgermeister. In dem Ortsteil wird eine neue Wasserleitung errichtet. Die Errichtung ist dank der Kooperation mit den Gemeinden Maria Anzbach und Eichgraben möglich, ist der Ortschef froh. Die neue Wasserleitung soll im Spätherbst in Betrieb gehen. Kosten: rund eine halbe Million Euro. Die Projektleitung hat die Neulengbacher Kommunalservice über, bauausführende Firma ist die BT Bau GmbH aus Tragwein.

Die sanierungsbedürftige Masurewaldstraße bekam eine neue Oberfläche, das Bitumenspritzverfahren wurde von der Firma Bitunova durchgeführt. Auf einer Länge von 750 Meter wurde die Straße saniert, die Arbeiten haben rund 40.000 Euro gekostet.

Auch bei der Mittelschule wird in den Sommerferien gearbeitet. Die Gasheizung wird durch eine Biomasseheizung ersetzt. Auch brandschutztechnische Maßnahmen werden durchgeführt. Die Kosten betragen laut Bürgermeister rund 1,5 Millionen Euro.

Gearbeitet wird auch beim Feuerwehrhaus, auch hier wird die Gasheizung bald Geschichte sein: Die Freiwillige Feuerwehr Altlengbach bekommt einen Nahwärmeanschluss. Hier wird mit der Firma Elektro Wallner zusammengearbeitet.