Picknick und Livemusik beim Neulengbacher „GEHsundheitstag“

„Gehen ist das Gesündeste und das Einfachste, was man machen kann. Gehen ist gut für die eigene Gesundheit und auch für das Klima“, sagt Karin Komosny. Gehen steht daher im Mittelpunkt beim 3. „GEHsundheitstag“, der am 3. Juni in Neulengbach stattfindet.

Veranstalter ist die Plattform „Gesund leben“, die es seit 2019 gibt. Obfrau Karin Komosny und Stellvertreterin Barbara Bach haben bereits im Vorjahr mit den Vorbereitungsarbeiten für den „Gehsundheitstag“ begonnen. Unterstützt werden sie von Michaela Schmitz. Rund 40 Mitglieder zählt die Plattform Gesund leben. „Etwa zwei Drittel unserer Mitglieder machen beim Gesunheitstag mit. Das ist total positiv und freut uns sehr“, so Komosny.

Am 3. Juni von 10 bis 17 Uhr gibt es ein umfangreiches Programm zum Thema Gesundheit und Bewegung. „Wir haben auch ein Kinderprogramm. Es ist für jeden etwas dabei“, so die Plattform-Obfrau.

Um 9.45 Uhr erfolgt die Eröffnung im Stadtpark. Bis 12 Uhr gibt es Info-Angebote und Workshops zum Mitmachen. „Die Mini-Workshops sind heuer neu. Auch Essen wird es heuer geben“, kündigt Karin Komosny an. Die Gäste sind eingeladen, sich im Startraum Brötchen und Kuchen zu holen, in den Stadtpark zu gehen und dort zu picknicken. Neu ist außerdem Live-Musik: Conny Poell tritt um 13 Uhr im Stadtpark auf. Am Nachmittag geht es weiter mit verschiedenen Programmpunkten, von Waldpädagogik bis Yoga. Um 16 Uhr findet „Ballroom Dancing“ im Tanzzentrum statt.

Ab 10 Uhr „GEHt“ es stündlich gemeinsam mit Karin Komosny zu den Ausstellern im Stadtzentrum. Die Veranstalterinnen hoffen auf zahlreiche Gäste beim „GEHsundheitstag“. Karin Komosny: „Wir freuen uns, Leute kennen zu lernen. Und wir freuen uns auch auf den Austausch mit den Anbietern.“

Das ganze Programm gibt's hier: https://plattform-gesund-leben.at

