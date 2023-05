Kaumberg: Frühschoppen im Zeichen der Regionalkultur

Radio Niederösterreich und die Kultur.Region.Niederösterreich machten die Vielfalt der Regionalkultur zum Thema: Beim Radio NÖ Frühschoppen auf der Araburg in Kaumberg sprachen Vertreterinnen und Vertreter der Kulturlandschaft anlässlich des Tages der Regionalkultur über Wichtigkeit und Bedeutung der Basiskultur.

ORF-Moderator Clemens Krautzer begrüßte als Interviewpartner Kultur.Region.Niederösterreich-Geschäftsführer Martin Lammerhuber, der die Bandbreite regionaler Kultur nicht nur anhand der bereits veranstalteten Tage der Musikschulen, des Museumsfrühlings im gesamten Mai, des Viertelfestivals im Waldviertel und des Festivals aufhOHRchen darstellte: „Regionalkultur ist Zusammenhalt, Nähe und Freude. Das spürt man nicht nur hier, das spürt man glücklicherweise in ganz Niederösterreich, dank vieler Menschen, die sich für die regionale Kultur an 365 Tagen im Jahr engagieren und damit eine gemeinsame Basis schaffen.“

Unter den Interviewten war auch Agnes Zehetner, Leiterin der Musikschule Laabental. Sie betonte die Rolle von Musikschulen für die musikalische Ausbildung. „Bei uns ist Unterricht für die Kleinsten und auch für Erwachsene möglich. Wir begleiteten also Menschen vom Kindergarten-Alter bis ins Berufsleben. In keinem anderen Beruf ist das so möglich und ist eine wirklich tolle Aufgabe.“ Die Musikschule belebe das Ortsleben und unterstütze bei Feierlichkeiten. „Alleine diese tolle Möglichkeit des Auftretens schafft Routine und Selbstvertrauen.“ Und die Aussicht, einmal im Chor oder im Orchester mitzuwirken, sei oft ein Ansporn, musikalisch aktiv zu bleiben.

