Das Team „Laufen gegen Krebs“ veranstaltet in der Corona-Pandemie einen virtuellen Laufevent für einen guten Zweck. Familienstadträtin Maria Rigler und Gesundheitsstadtrat Florian Steinwendtner unterstützen das Projekt und wollen die Neulengbacher Bevölkerung zum Mitmachen motivieren. „Bewegung im Freien tut gerade jetzt gut und ein bisschen Wettkampfgefühl wirkt zusätzlich belebend“, sind sich die ÖVP-Politiker einig.

Die Teilnehmer können in der Zeit von 22. bis 25. April an einem selbstgewählten Ort zu einer selbstbestimmten Zeit laufen oder walken,

Alle Informationen über Anmeldung, Laufdistanzen, Teilnahmepakete, Zeitnehmung, Siegerehrung und Charity gibt’s hier: www.laufengegenkrebs.at.

Alle Neulengbacher Teilnehmer sollen sich unter „Team Neulengbach“ eintragen, denn auch das größte Team wird gewertet: www.neulengbach.gv.at/Laufen_gegen_Krebs_-_virtuell_und_individuell

Zur Vorbereitung gibt es Lauf-Workshops - je nach Covid-19-Vorgaben. „Wir haben drei Termin als Vorbereitung für die Teilnahme ausgeschrieben. Fitnesstrainer Christoph Böck wird beim Generationenfitnesspark in Neulengbach an Freitagen im März die Einführung übernehmen“, kündigt Maria Rigler an. Sie freut sich, dass auch der Seniorenbund Neulengbach-St. Christophen an dieser Aktion gegen Krebs mit einem eigenen Team teilnimmt.