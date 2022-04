Vernissage: "Vom Glück malen zu dürfen"

Werbung

Der Verein für Kunst und Kultur lud am 23. April unter dem Titel „Lothar Bruckmeier - Vom Glück, malen zu dürfen“ zur Ausstellungseröffnung und Buchpräsentation in die Galerie ein.

Kunsthistoriker Carl Aigner und Landtagsabgeordneter Martin Michalitsch eröffneten diese. Im Vorfeld wurde zum Lädchenfest vor der Galerie eingeladen. Die Vernissage war sehr gut besucht und erntete auch großes Lob.

Jeweils am Samstag, Sonntag und an Feiertagen kann die Ausstellung in der Zeit von 10 bis 18 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung (02773/46301) besichtigt werden.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.