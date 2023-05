Baustart für Schulzubau in Totzenbach erfolgt im Juni

Jetzt steht auch der Baubeginn für das von der Aichberger Architektur ZT-GmbH geplante Projekt fest: Am 20. Juni geht es los.

Die Gemeinde ersucht um Verständnis, dass es im Zuge der Bauarbeiten zu teilweisen Einschränkungen und auch zu Lärm kommen kann.

Bevor die Arbeiten starten werden seitens der Gemeinde noch einige Maßnahmen getroffen. „Die Leuchten, Fahnenmasten sowie Schaukästen werden von den Mitarbeitern des Bauhofs demontiert und zwischenzeitlich gelagert“, so die Information seitens der Gemeinde. Der Richtstein werde sicher verwahrt.

Der Spielplatz vor der Schule wird während der Bauzeit in Richtung Schlossstraße verlegt. Der Parkplatz in der Kirchenstraße wird für die Dauer der Bauarbeiten gesperrt. Genutzt werden können die Parkplätze gegenüber der Kirche sowie am Schlossplatz.

Der Eingang in die alte Volksschule wird aus Sicherheitsgründen verlegt: Der Zutritt in das Schulgebäude erfolgt über den östlichen Seiteneingang neben der Mehrzweckhalle.

Der Zubau wird durchgeführt, weil ab September 2023 eine sechste Klasse benötigt wird. Der Einreichplan für den Volksschul-Zubau wurde im September des Vorjahres im Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Der Bau hatte auch Kritiker auf den Plan gerufen. Bei der Neugestaltung des Totzenbacher Ortszentrums werden im Zuge der Gemeinde 21 Bürgerinnen und Bürger eingebunden.

