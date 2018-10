22 Jahre lang hat der Neulengbacher Franz Zehetner Schulen und Kindergärten mit Schulmilch beliefert. Jetzt ist Schluss. „Es war eine schöne Zeit, und ich bin traurig, dass ich aufhören muss. Aber aus gesundheitlichen Gründen muss ich in Pension gehen“, erzählt der 60-Jährige gegenüber der NÖN.

Er habe 1996 klein angefangen, erinnert sich Franz Zehetner zurück. Mit der Milch vom eigenen Hof wurden die Schulen in Neulengbach und Maria Anzbach beliefert, dann kamen weitere Schulen und Kindergärten dazu, zuletzt belieferte er über zwanzig Schulen – von Laaben über Eichgraben bis Tullnerfeld und Zwentendorf. Vor zehn Jahren hat der Neulengbacher die eigene Milchproduktion eingestellt, das Milchtechnologiegewerbe angemeldet und Rohmilch von Familie Breitenecker in Ludmerfeld zugekauft.

Um 4.30 Uhr startete Zehetner seine tägliche Tour, bis 9 Uhr war er unterwegs, um Schulmilch, aber auch Säfte auszuliefern. „Die Schulen gehen mir ab, ich kenne ja die Leute alle gut. Nach 22 Jahren bin ich mit allen Schulwarten per Du“, erzählt Zehetner.

Neuer Schulmilchlieferant ist Johannes Bertl aus Wilhelmsburg. In der Volksschule in Totzenbach fand die offizielle „Hofübergabe“ am 19. Weltschulmilchtag statt.

Schulmilch-Koordinator Josef Weber von der NÖ Landes-Landwirtschaftskammer dankte dabei Franz Zehetner für die vorbildliche Betreuung der Schulen und Kindergärten. Kreative Zeichenwettbewerbe, ständige Weiterbildung sowie ausgezeichnete Produktqualität hätten zum großartigen Erfolg der Familie Zehetner geführt, so Weber.

Johannes Bertl von den Hoflieferanten in Wilhelmsburg verspricht den Schulmilchweg gemeinsam im Interesse der Kinder weiterzugehen und liefert ab sofort die Schulmilchprodukte.

22 Schulmilchbauern versorgen seit 25 Jahren über 1.000 Kindergärten und Schulen mit pasteurisierten und kontrollierten Milchprodukten aus den Regionen in Niederösterreich.