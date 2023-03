Sylvia Zobek: 40 Jahre Chorleiterin in Neulengbach

Beim Adventsingen in der Laurenzikirche und einem Frühjahrskonzert in der Mittelschule sowie bei vielen privaten Anlässen begeistert der Gesangsverein Neulengbach mit seinem ausdrucksstarken und schwungvollen Gesang sein Publikum, geführt und inspiriert von Sylvia Zobek, die ihre Liebe zur Musik und ihren Elan seit 40 Jahren „ihrem“ Chor mit großem Einsatz vermittelt.

Der Gesangsverein hat eine lange Tradition: Als Männergesangsverein hoben 19 Männer 1855, wie in der handgeschriebenen Chronik nachzulesen ist, den Verein aus der Taufe. 1862 wurde der Verein neu gegründet. 1863 ließen sich die Männer, darunter drei spätere Feuerwehrhauptmänner, mit Trinkhorn und Fahne im Schlosshof ablichten. Auch „Postmeister und Eisenhändler“ Josef Reichel, der nachmalige Bürgermeister, und Feuerwehrhauptmann war als Fahnenträger mit von der Partie. Ab 1875 mehrten sich die öffentlichen Auftritte, die 50-Jahrfeier am 2. Juli 1905 auf der Kreuzwiese geriet zur Massenveranstaltung, zu der Gesangsvereine aus Wien und Umgebung mit Sonderzügen anreisten.

Tonaufnahmen im ORF-Studio

1966 übernahm der Musiker Peter Forst die Chorleiterstelle und formte im Zusammenwirken mit Obmann Gerhard Brutschy den überalterten Chor mit jungen Mitgliedern zu einem neuen Klangkörper, der nun auch offiziell den Namen „Gesangsverein Neulengbach“ trug. Unter seiner Ägide fanden Chorkonzerte in Wien und Niederösterreich, ein Strausskonzert 1975, eine Aufführung der Carmina Burana 1979 und sogar Tonaufnahmen im ORF– Studio in Wien statt. 1983 legte Peter Forst seine Funktion zurück, seine jüngere Schwester, Sylvia Zobek, wurde einstimmig zur Chorleiterin gewählt. Die Geschwister waren schon ab ihrer frühen Kindheit als singende und Ziehharmonika spielende Kinderstars bei verschiedensten Events. Damals schon lernte Sylvia Zobek, wie wichtig es ist, ein Lied zu „verkaufen, die Zuhörer und Zuschauer anzusprechen“, wie sie erzählt. Konsequent ging sie den vorgezeichneten Weg: An der Hochschule für Musik und darstellende Kunst absolvierte sie Elementarpädagogik und Chorleitung sowie Dirigieren und legte 1964 erfolgreich die Abschlussprüfung ab.

Mit Fachkompetenz, Humor und großem Elan führt sie nunmehr seit 40 Jahren den Chor durch Konzerte, Messen, Faschingssitzungen und Hochzeiten, ehrenamtlich und unentgeltlich. Aus den unzähligen Konzertereignissen seien ein Ständchen vor Bundespräsident Heinz Fischer im Jahr 2000, eine Konzertreise 2007 gemeinsam mit dem Akkordeonorchester nach Moskau und eine Teilnahme an den Akkordeon-Weltmeisterschaften, 2014 in Salzburg herausgegriffen. Gemeinsam mit dem „World Accordian Orchestra“, dem 130 SpielerInnen angehören, sangen 26 Neulengbacher und Salzburger als Uraufführung das Stück „Let it be peace on earth“. Sylvia Zobek wurde 2006 mit dem Professorentitel ausgezeichnet, 2013 erhielt sie die Goldene Nadel des Sängerbundes und eine Ehreninschrift vor dem Schulzentrum. Nur zwei Personen, ihr Gatte Günther Zobek und Renate Kogler, begleiteten sie auf dem ganzen Weg. Schwere, große Werke möchte sie nicht aufführen – auch „nicht unbedingt Volksmusik im Dirndl. Sylvia Zobek liebt frohe Musik, durchaus auch religiöses Liedgut, aber nicht unbedingt Sakralmusik.

Matinee zum Jubiläum

Zum 40-jährigen Chorleiter-Jubiläum von Sylvia Zobek gibt es eine Matinee am Sonntag, 26, März um 11 Uhr im Schulzentrum Neulengbach. Mitwirkende sind der Gesangverein Neulengbach, das Wiener Akkordeon-Kammer-Ensemble und der steirische Harmonikaclub.

