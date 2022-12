Neulengbacher Advent in neuem Rahmen

Werbung

Das stimmungsvolle Adventprogramm in Neulengbach ist bereits in vollem Gange – mit Adventkonzert, Weihnachtsbuchmarkt, Adventkranzweihe und mehr. Am Freitag, 2. Dezember, ab 16 Uhr, Samstag, 3. Dezember von 16 bis 20 Uhr, und am Sonntag, 4. Dezember, von 10 bis 18 Uhr findet nun der „Adventzauber“ – heuer erstmals in einem neuen Rahmen – statt.

Es wird einen neu gestalteten Rundgang über den Kirchenplatz, Lengenbacher Saal, Stadtkeller und Rathaussaal mit vielen kulinarischen Köstlichkeiten, Kunsthandwerk, Dekoration und Geschenkartikeln sowie ein abwechslungsreiches Programm geben. Mit dabei sind über 60 Ausstellerinnen und Aussteller sowie zahlreiche Vereine. Der Adventzauber wird am Freitag, 2. Dezember, um 16 Uhr mit weihnachtlichen Klängen aus dem Rathaus eröffnet.

Ein Programmhighlight am Samstag sind die „Lieder zum Advent“, um 16 Uhr in der Stadtpfarrkirche Neulengbach. Zum Abschluss des Adventzaubers gibt es am Sonntag um 18 Uhr noch ein Konzert des Musikvereins Neulengbach-Asperhofen am Egon Schiele-Platz.

Kutschenfahrten können am Samstag, 3. Dezember und am Sonntag, 4. Dezember, jeweils von 13.30 bis 16.30 Uhr ab dem Egon Schiele Platz unternommen werden.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.