Mittelschule Neulengbach ist wieder Sommerschule

Die NÖ Mittelschule Neulengbach ist auch heuer wieder ein Standort für die Sommerschule. 90 Kinder und Jugendliche sind dabei und können sich in den beiden letzten Ferienwochen auf den Schulbeginn vorbereiten. Die Schülerinnen und Schüler kommen aus Neulengbach und den umliegenden Gemeinden. Sie besuchen verschiedene Schulen. In der Sommerschule werden sie in neun kleinen Gruppen unterrichtet, zwei davon sind für Volksschulkinder, eine ist eine Deutschfördergruppe. Unterrichtet werden sie von Studierenden sowie von Lehrerinnen und Lehrern der NÖ Mittelschule.

Durch die Sommerschule soll der Einstieg ins neue Schuljahr erleichtert werden. Lerndefizite können abgebaut werden, um mit Freude und Elan in das neue Schuljahr zu starten. Der Dank der Gemeinde ging an den Leiter der Sommerschule Severin Strasser, an den Obmann des Schulausschusses der Mittelschulgemeinde Ferdinand Klimka und an Mittelschuldirektor Thomas Pölzl, die dieses Lernangebot in Neulengbach ermöglichen und organisieren.