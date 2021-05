Das Eichgrabener Wienerwaldbad startet am 1. Juni in die neue Saison. „Um allen Gästen und Teammitgliedern eine sichere, und möglichst entspannte, Zeit in unserem Wienerwaldbad ermöglichen zu können, gelten die mit der Öffnungsverordnung des Bundes abgestimmten Regelungen“, erklärt Vizebürgermeister Johannes Maschl.

Für das Betreten der Badanlage gelten die 3 Gs: geimpft, getestet, genesen. Jede Eintritts- und Saisonkarte berechtigt nur zu einem Zugang zum Bad pro Tag. Maximal 500 Personen dürfen gleichzeitig unter Einhaltung der geltenden Abstandregeln von mindestens zwei Metern in der gesamten Badanlage anwesend sein.

In allen geschlossenen Räumen und im Kassenbereich ist das Tragen von FFP2-Maske verpflichtend. Der Zwei-Meterabstand muss auch im Schwimmbecken eingehalten werden.

Bei der Rutsche und dem Schwimmbrett, die nur einzeln genutzt werden dürfen, wurden Abstandsmarkierungen angebracht. „Wir freuen uns auf die neue Badesaison“, so Maschl.