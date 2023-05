Mitmach-Festival steigt in Neulengbach

Den Mai hat die Mitmachregion zum Mitmachmonat auserkoren, im Juni findet jetzt das große Mitmach-Festival statt. Die Organisation hat Helmut Wieser übernommen. Das Programm sei unter Dach und Fach, lässt er wissen. „Wir bitten die Leute, mitzumachen“, so Helmut Wieser, der zum Kernteam der Mitmachregion gehört.

Der Untere Hauptplatz wird für den Verkehr gesperrt. Hier gibt es am 3. Juni ab 10 Uhr ein buntes Programm. Miteinander kochen und essen ist von 10 bis 14 Uhr geplant: Es gibt eine Mitmach-Suppe auf dem Schieleplatz. Von 10 bis 16 Uhr gibt es den Markt der Möglichkeiten: Nachhaltige Initiativen der Region stellen sich vor. Auch ein Festival der Straßenspiele ist von 10 bis 16 Uhr angesetzt.

Von 11 bis 12 Uhr ist auf dem Rathausplatz ein Platzkonzert des Musikvereins Neulengbach-Asperhofen zu hören. Der Verein „Kukon - Kunst kontaminiert“ ist von 14 bis 16 Uhr beim Mitmach-Festival zu erleben: „Platz nehmen“, lautet die Devise. Straßentheater mit Irrwisch steht von 16.30 bis 17.30 Uhr auf dem Programm: Der Neulengbacher Rudi Hebinger zeigt mit seinen Kollegen das Programm „Gatschpletzn“ in seiner Heimatstadt. Es ist der erste Auftritt von Irrwisch in Neulengbach. „Bis jetzt hat es sich nicht ergeben. Wir freuen uns sehr“, betont Rudi Hebinger. Von 18 bis 21 Uhr ist dann noch die Live-Band Missis Sippi auf der Lamplbrunnen-Bühne zu erleben: Blues, Country und Rock & Roll werden zu hören sein.

Der Untere Hauptplatz wird am 3. Juni gesperrt, der Obere Hauptplatz bleibt am 3. Juni ungestört befahrbar. Geparkt werden kann auf den Parkplätzen in der Reichelgasse und am Klosterberg.

