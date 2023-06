Steghofbrücke: Baustelle wurde eingerichtet

Nachdem eine Sanierung der Steghofbrücke aufgrund ihres desolaten Zustandes nicht mehr möglich ist, wird diese – wie berichtet - neu gebaut. Das bauausführende Unternehmen hat bereits mit der Baustelleneinrichtung begonnen.

In weiterer Folge wird nun der Bach verrohrt, um das Wasser umzuleiten, damit die Arbeiten im Trockenen durchgeführt werden können. Außerdem stehen die Einbauten von Kanal, Wasser und der Telefonleitung am Plan. „Geplant ist, dass wir mit dem Abriss der Brücke dann am 28. Juni starten, bei Verzögerungen dann eben eine Woche später“, berichtet dazu Jakob Bayerl von der bauausführenden Firma Traunfellner.