Auch dritte Angeklagte bestritt Vorwürfe .

Im Prozess um die Vorgänge im Pflegeheim Kirchstetten sind am Mittwochvormittag die Einvernahmen der Angeklagten fortgesetzt worden. Am Wort war eine 55-jährige ehemalige Pflegehelferin, die von 2013 bis 2016 in der Einrichtung tätig gewesen war. Die Frau bekannte sich nicht schuldig. Neben ihr müssen sich ein 30-Jähriger, eine 34- sowie eine 52-Jährige vor einem Schöffengericht in St. Pölten verantworten.