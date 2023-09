Badbetreiber in der Region Wienerwald sind ganz zufrieden

21 Grad hat das Wasser im Freibad Neulengbach derzeit. Bis 10. September ist das Freizeitzentrum noch geöffnet, erster Badetag war der 12. Mai. Wie fällt die bisherige Bilanz aus? „Wir hatten bisher um etwa 1.000 Besucher mehr als im Vorjahr“, berichtet Manfred Korntheuer von der Neukom. Insgesamt 35.500 Badegäste suchten bis Ende August Abkühlung und Erholung im Neulengbacher Freibad. Der größte Besucherandrang herrschte am 9. Juli mit knapp 1.500 Gästen. Rekord in den vergangenen Jahren waren einmal 1.700 Badegäste. Probleme mit der Wasserqualität gibt es laut Korntheuer auch an so starken Tagen nicht. „Es gibt genaue Vorgaben für die Zugabe von Frischwasser, es wird kontrolliert, da ist nichts grenzwertig.“ Aufgesperrt wird das Neulengbacher Freibad auch an Tagen mit schlechterem Wetter. An solchen Tagen kann es aber sein, dass früher zugesperrt wird, merkt Manfred Korntheuer an.

Platz genug auch im Funbecken mit Riesenrutsche und Sprungturm. Foto: Monika Dietl

Auch im Freibad Altlengbach dauert die Saison noch bis mindestens 10. September. Die erste Saisonbilanz falle positiv aus, berichtet Vizebürgermeister Daniel Kosak auf Anfrage der NÖN. Bis Ende August hatte das Freibad 4.269 Besucherinnen und Besucher zu verzeichnen. „Das entspricht einer Steigerung von 4,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Nicht eingerechnet sind die Besuche der Saisonkarten-Inhaber, die werden nicht bei jedem Besuch extra gezählt", so Kosak.

Besonders groß sei die Steigerung bei den verkauften Saisonkarten. „Zum ersten Mal konnte man die Saisonkarten direkt im Freibad erwerben, nicht wie bisher nur am Gemeindeamt. Das hat zu einer Steigerung von 63 Prozent bei den verkauften Saisontickets geführt, vor allem die Saisonkarten für Kinder wurden sehr gut angenommen", berichtet Kosak.

Auch die Schwimmkurse, die die Gemeinde Altlengbach seit Jahren anbietet, wurden erneut sehr gut angenommen. Daniel Kosak: „Wir wollen, dass jedes Kind in Altlengbach schwimmen lernen kann. Ein guter Nebeneffekt ist, dass die Kinder auch künftig gerne in das Bad kommen, in dem sie schwimmen gelernt haben."



Im Freibad in Eichgraben wurde die Badesaison am Sonntag beendet. Man hat die Erfahrung gemacht, dass sich ein Aufsperren nach Schulbeginn nicht mehr lohnt. Aufgrund des schlechten Wetters wurde das Bad heuer zwar um eine Woche später als geplant geöffnet, mit der Saison insgesamt ist man aber sehr zufrieden, berichtet Birgit Teufel vom Eichgrabener Gemeindeamt: „ Wir hatten insgesamt 20.000 Besucher.“ Am zweiten und am dritten Juli-Wochenende war am meisten los im Wienerwaldbad. Stärkster Tag war der 9. Juli mit 850 Badegästen.