Lese-Experiment in Totzenbach gestartet

Gottfried von Totzenbach hatte im Archiv der ZEITzeigen schon seinen ersten Auftritt – zumindest in der von Manfred Hartl vorgelesenen Geschichte von Junker Edelhart, der als Bub von seinem Vormund, dem gestrengen Herrn von Lengenbach, zu Gottfried geschickt wird, um ritterliches Verhalten zu lernen. Die Geschichte wird fortgesetzt – und zwar jeden zweiten Samstag im Monat.

Der Verein „ZEITzeigen“ hat ein neues Projekt gestartet: Geboten werden Vorlesestunden für Erwachsene.

„Viele unserer mittleren und plus Generation haben als Kinder noch dieses besondere Erlebnis des Vorlesen-Bekommens in Erinnerung – und man geht ja auch heute noch zu Autoren-Lesungen als besonderen Veranstaltungen“, wie Johanna Berger in ihrer Einführung festhielt. Die Idee der ZEITzeigen war es, mit dem Angebot einer Erzählung mit sehr starker lokaler Verwurzelung wieder ein solches Erlebnis zu bieten, bei dem die Bilder nicht fertig serviert werden, sondern bei jedem von uns im Kopf entstehen,

Etwa zehn Personen folgten der Geschichte mit einer kurzen Kaffee-, Kuchen- und Plauderpause. In den Gesprächen fiel auch das Wort „Entschleunigung“. Das nimmt der Verein als positive Kritik. Die von Manfred Hartl im Anschluss stimmig angebotene Schlossführung fand durchaus Zuspruch.

Die Fortsetzung der Geschichte – natürlich mit Einführung: „Was bisher geschah“ - können Interessierte dann am 14. Oktober, am 11. November und am 9. Dezember erleben. Ein Besuch im Zeit-Zeigen-Archiv in der Schlossstraße 3 ist am zweiten Samstag des Monats von 14 bis 17 Uhr möglich. Dort gibt es dann nicht nur Einblick in wichtige Punkte der eigenen Geschichte, sondern auch die Möglichkeit, sich vorlesen zu lassen. Am 14. Oktober um 15 Uhr wird Schlossherrin Johanna Berger lesen.