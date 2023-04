Lesepatinnen wecken bei Schülern Begeisterung fürs Lesen

mmer wieder sind Lespatinnen in der Neulengbacher Volksschule anzutreffen, wie auch Brigitte Kos. Die ehemalige Lehrerin an der HLW St. Pölten übt mit einer kleinen Gruppe von Schülern das Lesen, bespricht mit ihnen den vorgelesen Text und hilft bei Schulübungen. „Seit Weihnachten des Vorjahres bin ich mit im Team“, lächelt Brigitte Kos. Sie wisse um die Wichtigkeit, bei Kindern das Lesen zu fördern, sagt sie, und genau das habe sie motiviert, beim Lesepatenprogramm an der Schule mitzumachen. „Denn das Lesen ist der Grundstock für die weitere Bildung“.

„In unserer Volksschule Neulengbach wurde mit großem Erfolg ein Lespaten- und Leserpatinnen-Projekt gestartet. Im Moment unterstützen acht Pensionistinnen am Vormittag unsere Volksschulkinder beim Leselernprozess“, erklärt Direktorin Marietta Leibetseder stolz.

Jede Lesepatin ist einer Klasse zugeteilt

Jede Lesepatin ist dabei einer Klasse zugeteilt und in der Zusammenarbeit mit der Klassenlehrkraft sind der Leseförderung wenig Grenzen gesetzt: „Vom Lesen in der Kleinstgruppe bis zum Vorlesen, von Gedichten über Lückentexte bis zu Geschichten – alles ist möglich“, freut sich Leibetseder über das tolle Projekt. Über das Rote Kreuz sind die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer versichert.

„Es ist schön, zu sehen, mit wie viel Engagement und Freude die Damen einmal pro Woche unsere Schulkinder fördern“, ist die Volksschuldirektorin begeistert. Und sie weiß zu berichten, dass auch die Mädchen und Buben der Volksschule sich jede Woche auf den Besuch der „Leseomi“ freuen und die Zeit mit ihnen und ihre besondere Zuwendung sehr genießen. „Das fördert und steigert die Lesefertigkeit der Kinder“, ist Leibetseder überzeugt. „Ich bin unseren Helferinnen sehr dankbar für ihren Einsatz“, sagt die Volksschuldirektorin. Sie berichtet aber auch, dass noch „Zuwachs“, also weitere Helfer oder Helferinnen gesucht werden, damit möglichst viele Schüler und Schülerinnen von der kostenlosen, weil ehrenamtlich getätigten, Lesehilfe profitieren können. „Ich hoffe, dass sich auf den NÖN-Artikel einige Leser und Leserinnen angesprochen fühlen und sich bei mir in der Direktion oder in der Volksschule melden“, sagt Leibetseder.

