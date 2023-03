Kultursommer in Maria Anzbach: „Für jeden etwas dabei“

Jetzt heißt es „schnell sein“, sagt Horst Glazmaier vom Goldenen Löwen in Maria Anzbach. Denn die Karten für die Veranstaltungen des diesjährigen Kultursommers sind mittlerweile rar. Auch heuer wieder bringt er namhafte Musiker und Kabarettisten auf die Bühne seines Gasthofes. „Bei uns ist für jeden etwas dabei“, sagt er. „Vom Wiener Lied bis Jazz und die A-Klasse der Kabarettisten“, wie er selbst sagt, sind in der 19. Spielsaison in Maria Anzbach zu sehen und zu hören.

Den Anfang macht heuer Schauspieler und Kabarettist Gregor Seberg mit seinem Programm „Schatzkiste“ am Donnerstag, 8. Juni. Mit dabei sind auch Marco Pogo, Gery Seidl, Ö3-Callboy Gernot Kulis, oder Hans Theessink und Ernst Molden, um nur einige zu nennen (siehe unten). „Vor 19 Jahren habe ich mit dem Kultursommer begonnen. Heute kann ich mir schon die Rosinen herauspicken. Hier tritt die Crème de la Crème auf“, sagt Glazmeier, denn mittlerweile hätte er viele Anfragen von bekannten Künstlern, die bei ihm auftreten wollen.

Programm

8. Juni: Gregor Seberg mit „Schatzkiste“

15. Juni: Marco Pogo mit „Gschichtldrucker“

22. Juni: Tricky Nicki mit „NIKIpedia“

28. Juni: Gernot Kulis mit „Best of 20 Jahre Ö3-Callboy“

20. Juli: Gery Seidl mit „beziehungsWEISE“

26. Juli: Hans Theessink & Ernst Molden mit„Outlaw Songs & Gaunerlieder“

9. August: Andy Lee Lang & Werner Auer mit „From Broadway to Las Vegas“

Infos

Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn ist um 20 Uhr.

www.zumgoldenenloewen.at

