In Deutschland sind bereits Fälle von Geflügelpest bekannt, in Österreich ist bis dato noch kein Krankheitsfall bei Geflügel aufgetreten. Aus Vorsichtsmaßnahme wurden die Gemeinden Neulengbach und Asperhofen zu Geflügelpest-Risikogebieten erklärt, genauso wie Eschenau, Lilienfeld, St. Veit an der Gölsen, Traisen, Türnitz, Herzogenburg, Inzersdorf-Getzersdorf, Nußdorf ob der Traisen, St. Pölten, Traismauer und Wilhelmsburg. „Die Gebiete wurden vom Ministerium festgelegt und dabei wurde auf das Vorhandensein von Gewässern geschaut, wo sich Wildvögel bevorzugt aufhalten“, erklärt Christine Brunner von der Bauernkammer. In diesen Risikogemeinden sind laut Mitteilung der Bauernkammer die Futterplätze des Geflügels in die Ställe zu verlegen oder zu überdecken, um den Kontakt des Geflügels mit Wildvögeln zu minimieren.

Auch Bezirkshauptmann Josef Kronister betont, dass es sich dabei um eine reine Vorsichtsmaßnahme handelt und er bittet die Geflügelhalter, im Verdachtsfall den Amtstierarzt zu verständigen, der dann die entsprechenden Maßnahmen festlegt. Ein Verdacht auf die Erkrankung kann geschöpft werden, wenn die Futter- und Wasseraufnahme beim Federvieh stark zurückgeht oder die Eierproduktion rapide abfällt. Private Halter von Federvieh werden gebeten, das Formular, das unter https://noe.gv.at/noe/Veterinaer/Tierhaltung-Tierkennzeichnung.html abzurufen ist, auszufüllen, sodass man sie über etwaige weitere Maßnahmen verständigen kann.

„Fuchs, Marder und Habicht haben unsere Hühner nach der Reihe geholt, deshalb halten wir sie jetzt sowieso unter Dach.“

Johann Hickelsberger, der in St. Christophen Hühnerfeilandhaltung betreibt und mehrere Hühner-Mobil-Ställe sein Eigen nennt, hat kein Problem mit den Vorsichtsmaßnahmen: „Die Fütterung erfolgt ausschließlich in den mobilen Ställen, da brauche ich nichts zu ändern.“ Auch für Veronika und Johann Wagner aus St. Christophen ist die Einhaltung der Vorsichtsmaßnahme kein Problem: „Fuchs, Marder und Habicht haben unsere Hühner nach der Reihe geholt, deshalb halten wir sie jetzt sowieso unter Dach.“ Und auch Johannes Edhofer hat kein Problem: „Gefüttert wird im Stall und der Auslauf erfolgt momentan sowieso nur im Wintergarten“, sagt der Siegersdorfer Eierproduzent.