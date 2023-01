Geflügelpest: Ab in den Stall auch in der Region Wienerwald

„Ich habe von der verordneten Stallhaltungspflicht aus den Medien erfahren, habe sogleich mit anderen Geflügelhaltern Kontakt aufgenommen, mit Experten der Agentur für Ernährungssicherheit telefoniert und bereits am vorigen Montag unseren Hühnern die Stallpflicht verordnet“, erzählt Roman Hickelsberger.

Seine Hühnerschar darf sich ansonsten frei auf den Wiesen rund ums Haus in Ollersbach bewegen. Die Eier aus Freilandhaltung sind bei Kunden sehr begehrt. „Unsere Tiere sind es einfach nicht gewohnt, den ganzen Tag im Stall zu bleiben“, ist Hickelsberger besorgt, und er hofft, dass die Stallhaltungspflicht nicht allzu lange aufrecht sein wird.

Auch am Betrieb Edhofer in Siegersdorf bei Asperhofen dürfen die Hühner nicht mehr auf die Wiese hinaus. „Sie sind jetzt ganztags im vollklimatisierten Stall mit Wintergarten untergebracht“, schildert Johannes Edhofer.

Neulengbach fällt in das Gebiet mit erhöhtem Risiko

„Ja, die Gemeinde Neulengbach fällt in das Gebiet mit stark erhöhtem Geflügelpest-Risiko, berichtet Christina Riedl, Abteilungsleiterin und Veterinärdirektorin Abteilung für Veterinärangelegenheiten und Lebensmittelkontrolle des Landes Niederösterreich auf Anfrage der NÖN. Basis bilden dabei die Gewässer, an welchen in den vergangenen Jahren an der Geflügelpest verendete Wildvögel gefunden wurden. Laut Auskunft der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten zählt auch Asperhofen zum Risikogebiet.

Für Geflügelbetriebe und Hobbyhaltungen ist die Stallhaltungspflicht in Kraft getreten: „Geflügel ist in Stallungen oder in geschlossenen Haltungsvorrichtungen, die zumindest oben abgedeckt sind, zu halten, wie etwa in Volieren mit Dach oder in sogenannten Wintergärten“, führt Christina Riedl aus.

Auch Betriebe, die unter 50 Stück Geflügel halten, müssen Vorsichtsmaßnahmen treffen: Enten und Gänse sind getrennt zu anderem Geflügel zu halten. In Ausläufen muss das Geflügel durch Gewebeplanen, Netze oder Dächer vor dem Kontakt mit Wildvögeln geschützt sein.

Die Fütterung und Tränkung muss im Stallinnenbereich oder in einem überdachten Unterstand erfolgen. Weiters müssen die Ausläufe gegen Oberflächengewässer geschützt sein, an denen sich wild lebende Wasservögel aufhalten können. Der Auslauf muss ausbruchsicher abgezäunt sein. Die Tränkung der Tiere hat nur mit Leitungswasser zu erfolgen. Außerdem sollen die Stallungen nicht mit Straßenschuhen oder Straßenkleidung betreten werden.

Sobald ungewöhnlich hohe Verluste zu verzeichnen sind oder Tiere krank wirken, ist der Tierarzt oder Amtstierarzt in Kenntnis zu setzen. Auch tot aufgefundene Wildvögel sind dem Amtstierarzt zu melden ( https://www.noe.gv.at/noe/Veterinaer/Vogelgrippe.html) .

„Im Bezirk St. Pölten sind in den etwa 700 Betrieben bisher keine Fälle von Geflügelpest bekannt geworden, auch nicht bei Wildvögeln“ heißt es von der Bezirksbauernkammer auf Anfrage der NÖN.

Auch im vorigen Winter sind Vorsichtsmaßnahmen gegen die Geflügelpest beziehungsweise Vogelgrippe gesetzt worden, damals galt die Stallhaltepflicht für Betriebe mit über 350 Tieren, und sie konnte mit 16. März aufgehoben werden. Grundsätzlich können alle Vogelarten an Geflügelpest erkranken, beim Menschen wurde noch nie eine Infektion festgestellt.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.