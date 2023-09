Blick in die Maria Anzbacher Geschichte des 19. Jahrhunderts

Die Obfrau der Dorferneuerung Michaela Stefan-Friedl und Vizebürgermeister Helmut Peter begrüßten die zahlreichen interessierten Besucherinnen und Besucher sowie die beiden Heimatforscher Karl Satzinger und Nothburga Veyer-Ratzenberger. Dieser erste von weiteren geplanten Themenabenden ist eine Fortsetzung des im Mai gezeigten Films von Karl Satzinger „Ohne Worte kein Wohin – Maria Anzbach im Wandel der Zeit” über die Geschichte und Entwicklung der Gemeinde.

Diese Veranstaltung war ein interaktiver Dialog zwischen den geschichtsinteressierten Besuchern Satzinger und Veyer-Ratzenberger. Da in der Film-Doku nicht alle Einzelheiten gezeigt werden konnten, ging es an diesem Abend mehr ins Detail, um zu zeigen, dass Maria Anzbach eine wichtige Rolle in der Geschichte ab 1850 gespielt hat. Die drei herausgegriffenen herrschaftlichen Güter zeugen davon.

Bei dem Themenabend über die drei Gutshöfe konnten - aufgrund der guten Zusammenarbeit mit Privatpersonen und besonders mit der Stadtgemeinde Neulengbach - Originalgemälde der Künstler Oskar Laske und Hugo Darnaut, die einst häufig in Maria Anzbach zu Gast waren, dem Publikum gezeigt werden. Die Stadtgemeinde Neulengbach hat dankenswerterweise sowohl ein Gemälde von Darnaut als auch von Laske den Veranstaltern kostenlos zur Verfügung gestellt.

Der Themenabend war eine gute Mischung zwischen Vortragenden und der Schilderung von Zeitzeugen.