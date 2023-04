„Die Sonne stellt keine Rechnung“

Viele Interessierte stellten sich Ende März bei der von der Marktgemeinde Eichgraben organisierten Informationsveranstaltung mit Wolfgang Löser und Herbert Sporrer im Gemeindezentrum ein. Wolfgang Löser ist Betreiber des ersten energieautarken Bauernhofs in Österreichs. Die beiden hatten für die Besucher jede Menge Tipps und Ideen für die Nutzung alternativer Energieformen. In Zeiten des Klimawandels ist das Thema “Energiewende” ein vielgebrauchtes. Wolfgang Löser vermittelte, worum es in der aktuellen Energiewende tatsächlich geht. „Energiewende – wenn wir sie nutzen, gehören wir zu den Gewinnern“ war eines seiner mutmachenden Statements. Die “einfache” Lösung heiße Kreislaufwirtschaft in allen Bereichen. Dort, wo Energie verwendet wird, müsse sie auch produziert werden und zwar mit 100 Prozent erneuerbarer Energie. Dabei sei die Sonne die Hauptdarstellerin und sie stellt keine Rechnung. Im Anschluss an den Vortrag stand auch Energieberater Alireza Sarvari für Fragen zur Verfügung. Vor der Veranstaltung standen Elektrofahrzeuge zur Besichtigung bereit und es gab Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.