Lehren aus der Corona-Pandemie: Veranstaltung in Neulengbach

Was haben wir aus der Corona-Pandemie gelernt? Um diese Frage ging es bei einer Veranstaltung im Saal der Raiffeisenbank. Rund 100 Menschen folgten der Einladung des Vereins Raum_Wagen zum gemeinsamen Austausch über die Erfahrungen in den vergangenen drei Jahren.

Nach der Eröffnung durch Gesundheitsstadtrat Florian Steinwendtner hielt der Allgemeinmediziner, Public Health-Experte und Buchautor Martin Sprenger ein Impulsreferat. Das Publikum lauschte gespannt seinen Ausführungen. Coach Stefan Bauer-Wolf führte als Moderator durch den Abend.

Die Ziele des Abends waren: zuhören, respektieren, miteinander reden. In der offenen Diskussionsrunde wurden die unterschiedlichen Erfahrungen und Verletzungen sichtbar und somit der Auftrag „miteinander reden“ noch wichtiger.

Das kommunale Netzwerk müsse wieder gestärkt werden, um vertrauensvoll in die Zukunft blicken zu können, was in der derzeitigen Lage schwer genug ist, stellt Michaela Schmitz, die Initiatorin des Abends fest: „Wir gemeinsam haben die Lösung in der Hand für ein friedvolles Miteinander.“

Bei einem abschließenden Buffet mit den traditionellen „Neulengbacher Krokodilen“ gab es noch Gespräche bis spät in die Nacht.

Der Dank von Michaela Schmitz vom Verein Raum _Wagen galt der Raiffeisenbank Wienerwald für die zur Verfügungstellung des Saales, dem Referenten für seinen unermüdlichen Einsatz und den zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihren Beitrag zu diesem gelungenen Abend.

