Schutz vor Gewalt gegen Frauen war großes Thema in Neulengbach

Um Sicherheit im öffentlichen Raum und Kriminalprävention gegen Gewalt an Frauen ging es bei einem Vortragsabend, den die Stadtgemeinde Neulengbach in Kooperation mit dem Bezirkspolizeikommando St. Pölten-Land im Lengenbacher Saal abhielt. Bürgermeister Jürgen Rummel dankte den Polizeibeamten vor Ort für ihre akribische kriminalpolizeiliche Arbeit, durch die beispielsweise jüngst ein Eigentumsdelikt von Schülern geklärt werden konnte. Bezirkspolizeikommandant Philipp Harold wies auf die vergleichsweise geringe Häufigkeit sexueller Gewalt in Niederösterreich hin: So seien im Jahr 2023 von etwa 3.000 Vergehen und Verbrechen nur 4 bis 5 auf diese Form entfallen. „Aber jeder dieser 4 bis 5 Fälle ist ein Fall zu viel.“

Das Hauptreferat des Abends hielt Bezirksinspektor Peter Reiter vom Assistenzbereich Kriminalprävention des Landeskriminalamtes. Vieles liege im eigenen Entscheidungsbereich: Etwa: „Von wem lasse ich mich nachts heimbringen?“ Oft sei es besser, ein Taxi zu nehmen. Fast 60 Prozent aller Gewalttaten werden von Bekannten, nicht von Zufallstätern, verübt. Oder: Was strahle ich aus? Selbstbehauptung sei zum Teil auch erlernbar: entschlossene Sprache, Grenzen setzen, „nein“ sagen, selbstsicheres Auftreten, aufrechte Körperhaltung. „Täter suchen Opfer, keine Gegner“. Licht, Leute, Lärm: Straßenzüge wählen, die gut ausgeleuchtet sind, auch wenn damit ein Umweg verbunden ist. Orte aufsuchen, wo andere Menschen sind. Im Notfall auf die eigene Situation aufmerksam machen, eventuell an Wohnhäusern läuten, schreien, und zwar besser „Feuer“, als „Hilfe“, denn das gehe alle an, oder ein Taschenalarmgerät aktivieren. Wichtig sei es, Aufmerksamkeit auszustrahlen, bei vermuteten Verfolgungen solle man öfter die Straßenseite wechseln, das Handy zur Hand nehmen, Frauen ansprechen, die in dieselbe Richtung gehen, eventuell Autos aufhalten und Mut zum Notruf haben.

Michaela Egger vom gemeinnützigen Verein „Gewaltschutz NÖ gegen häusliche Gewalt“ und Sabine Hilbert von der Fachstelle für Gewaltprävention im Amt der Niederösterreichischen Landesregierung. Foto: Michael Dietl

Im eigenen Auto empfiehlt es sich, die Autolockfunktion zu nützen, als Mitfahrerin eher bei Frauen einzusteigen. Wenn ein Mann als Fahrer zudringlich wird, empfehle es sich, Gegenstände von der Mittelkonsole oder aus dem Handschuhfach aus dem Fenster zu werfen, um den Fahrer zum Anhalten zu bringen, was eine Flucht ermöglicht. Starke Gegenwehr sei in 84 Prozent der Fälle erfolgreich gewesen, geringe Gegenwehr immerhin in 68 Prozent der Fälle, während bei Fluchtversuchen 81 Prozent der Tatversuche vollendet worden seien. Notwehr sei zur Abwehr von gegenwärtigen oder drohenden Angriffen gegen Gesundheit, Leib und Leben oder auch Vermögen straffrei. Danach kam Peter Reiter auf die Rechte der Opfer, insbesondere die Rechte besonders schutzbedürftiger Opfer - wie eben Opfer von sexueller Gewalt - zu sprechen.

Im Anschluss stellte der Referent technische Hilfen vor: Eine App, die vom Handy aus von jeder Stelle ermöglicht, einen stillen Polizeinotruf abzusetzen, Pfefferspray und Handalarmgeräte. Ein Kombigerät, das mit 130 Dezibel alarmiert, zugleich eine Blendwirkung mit einem Stroboskopblitz erzielt, mit einer eingebauten SIM-Karte Alarm-SMS an vorbelegte Notfallnummern absetzt und dabei den Standort mitteilt, wurde besonders empfohlen. Schusswaffen seien kaum eine Option, da im öffentlichen Raum von einem Waffenpass und ständigem Training abhängig. Selbstverteidigungskurse seien nur dann ratsam, wenn sie in einem professionellen Umfeld zugleich mit Selbstbehauptungstrainings angeboten werden. Das Erlernte müsse ständig aufgefrischt werden. Abschließend wurden mit „Trainingspfeffersprays“Zielübungen durchgeführt und Handalarmgeräte an die Damen verteilt.

Im Zuge der folgenden Fragerunde meldete sich Sabine Hilbert zu Wort, die auch eine Website für Multiplikatoren gestaltet: Nach einem Übergriff sei es auf jeden Fall ratsam, ins Krankenhaus zu gehen und Beweise sichern zu lassen. Dies setze keine Entscheidung für eine Anzeige des Partners voraus, man könne auch nach einer Bedenkzeit entscheiden, ob man zu einer Anzeige schreiten möchte. Stadträtin Maria Rigler, die den Abend organisiert hat, dankte dem Referenten und den zahlreichen Gästen. In vielen Gesprächen tauschten sich die Zuhörerinnen nach dem Vortrag aus.