Last-Minute-Punsch und -Geschenke für Eichgrabener .

Wochenmarkt, lokale Produkte, Bücher, handwerkliche Last Minute-Geschenke, selbstgebrautes Bier, und Punsch am Lagerfeuer – diese Mischung lockte zwei Tage vor Weihnachten viele Besucher in und um die Alte Gärtnerei.