Denkmal zum 50. Todestag von W.H. Auden entsteht in Kirchstetten

In Kirchstetten entsteht ein Denkmal für Wystan Hugh Auden. Der Spatenstich im Bereich des Bahnhofs wurde bereits gesetzt. Ende April werden die Arbeiten starten. Bis zum September soll alles fertig sein, informiert Bürgermeister Josef Friedl.

Im Mittelpunkt des Denkmals steht ein VW-Käfer. Das ist das letzte Fahrzeug, mit dem der Dichter unterwegs war. Außerdem sollen Besucher Informationen über den Lyriker erhalten. W.H. Auden wurde 1907 in England geboren, nahm später die amerikanische Staatsbürgerschaft an und starb 1973. Er schrieb zahlreiche Gedichte, Essays und Kritiken. Viele Jahre verbrachte der Dichter die Sommermonate in Kirchstetten, wo er auch begraben ist. In seinem Haus wurde eine Gedenkstätte eingerichtet.

Anlässlich des 50. Todestages von W.H. Auden ist in der Gemeinde Kirchstetten heuer im September eine dreitägige Veranstaltung geplant. Dabei wird auch das neue Denkmal eröffnet. Das Denkmal wird laut Auskunft der Gemeinde rund 100.000 Euro kosten, wobei 80 Prozent durch Förderungen des Landes NÖ und durch die Hauptsponsoren, die Firma Würth und die Firma Kickinger aus Böheimkirchen, abgedeckt sind.

