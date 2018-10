Gratis Internetsurfen kann man demnächst im Zentrum der Gemeinde: In den nächsten Wochen wird beim Kultur- und Freizeitzentrum in Altlengbach ein kostenfreier W-LAN-Hotspot eingerichtet. Initiiert wurde dieses Projekt von Vizebürgermeister Daniel Kosak (VP). Er sagt: „Das ist ein weiteres Service-Angebot für die Bevölkerung an einem für Altlengbach wichtigen und stark frequentiertem Platz.

Kosak führt weiter aus: „Im Sommer ist unser Freibad sehr gut besucht, in den anderen Jahreszeiten ist dort der Jugendraum sehr frequentiert, auch verschiedene Veranstaltungen, wie etwa der Weihnachtsmarkt finden dort statt und ziehen viele Menschen an.“

Die Finanzierung des für die Bevölkerung kostenfreien W-Lans erfolgt einerseits über die Gemeinde, andererseits über Sponsoren der Betreiberfirma. „Wenn man das W-Lan nutzt, wird man kurz zu einer Werbeeinblendung im Internet geführt, danach kann man kostenfrei surfen“, so Kosak. Für die Gemeinde entstehen Kosten von rund 30 Euro pro Monat für zwei Hotspots am gesamten Gelände.

Der Beschluss für die Einrichtung wurde einstimmig im Gemeindevorstand gefasst.