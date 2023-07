Das Neulengbacher „Schaferl“ ist jetzt auch eingewebt

Um Geschirrtücher wurde das Angebot im „art & wiese“ in der Wienerstraße erweitert. Derzeit sind sie in blau und in rot erhältlich. „Eine frühere Gastausstellerin hatte Tücher mit Schäfchen in ihrem Repertoire, die wurden sehr gerne gekauft, obwohl nicht die original Neulengbacher Schaferln drauf waren“, erklärt Michaela Schmitz, wie es zu diesen neuen Tüchern kam. Sie machte sich auf die Suche nach einer heimischen Weberei und wurde in Vorarlberg fündig. „Das Unternehmen Übelhör hat das Leinen-Baumwoll-Mischgewebe mit dem Neulengbacher Schaferl entworfen und gewebt und näht daraus diese Tücher“, freut sich Schmitz. Und sie hat auch gleich einen wertvollen Tipp parat: „Neu nehme ich sie als Tischdecke und, sobald ein Fleck drauf ist, wandern sie in die Geschirrtuchlade.“ bei „art & wiese“ gibt es aber noch viele weitere „Schaferl“-Geschenkartikel zu entdecken:

Aus dem Neulengbacher Dirndlstoff wurden etwa kleine Toiletttascherl gefertigt, es gibt Gläser und Keramikwaren mit dem Neulengbacher Wahrzeichen, genauso wie Eierbecherl, Jausenbretter und Autoaufkleber. Auch die Schaferl aus Eisen, die vom Neulengbacher Martin Koberwein gefertigt werden, werden in verschiedenen Größen im Geschäft zum Kauf angeboten. „Wunderbare Mitbringsel“, wie Michaela Schmitz anmerkt. Und sie ist begeistert: „Unser Schaferl steht für Neulengbach und es ist ja wirklich ausgesprochen lieb.“