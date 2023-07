Neulengbacher Reisebüro: „Unseren Rhodos-Urlaubern geht es gut“

„Unsere Kunden sind in Faliraki, sie sind dort nicht in Gefahr“, berichtet Isabella Bayer vom Reisebüro Korrak auf Anfrage der NÖN. In Faliraki sei alles in Ordnung, es gebe dort keine Einschränkungen, der Waldbrand sei weit genug entfernt. Das Korrak-Team ist in Kontakt mit den Urlaubern in Faliraki, es gehe ihnen gut.

Auch in den nächsten Tagen werden noch einige Korrak-Kunden nach Rhodos fliegen. „Natürlich rufen die Kunden an und fragen, was los ist. Wir erklären die Situation“, so Bayer. Wie es mit Buchungen in den nächsten Wochen weitergeht, ist jetzt noch nicht zu sagen: „Wir sind in Kontakt mit den Veranstaltern. Man muss abwarten, wie sich die Situation entwickelt. Alle hoffen natürlich, dass sich die Brände bald legen.“

Wirken sich die extrem hohen Temperaturen, die in Griechenland oder zum Beispiel auch auf Sizilien herrschen, auf das Buchungsverhalten aus? Im Reisebüro Korrak hat man das bis jetzt nicht festgestellt. „Bei einer Meerbrise kann man die hohen Temperaturen besser aushalten als daheim im Büro.“ Extreme Hitze ist auch kein Grund, um von einer Reise einfach zurückzutreten. „Da kann kein Veranstalter etwas dafür, wenn es sehr heiß ist. Keiner übernimmt da die Spesen“, so Bayer.