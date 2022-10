Wanderer genossen die Natur

Am Nationalfeiertag luden die Eichgrabener Naturfreunde zum 43. Wandertag. Rund 450 Teilnehmer nutzen die Gelegenheit, um den wunderschönen herbstlichen Wienerwald zu erkunden. Zwei Labestationen luden zum Verweilen ein. Zwölf Vereine und Wandergruppen matchen sich um die ersten Plätze. Die größte Gruppe stellte die Feuerwehr Eichgraben. Die Kinder beteiligten sich mit Feuereifer beim Naturquiz und freuten sich, dass man das Klettern am mobilen Kletterturm ausprobieren konnte. Die „zeitgenossenschaft wienerwald“ konnte das brücken.festival-Geocaching erfolgreich in den Wandertag einbauen. Viele begaben sich dabei auf eine interessante Spurensuche. Zahlreiche fleißige Helfer, die alle ehrenamtlich im Einsatz waren, sorgten für einen reibungslosen Ablauf des Wandertages. Nach der Wanderung genossen viele bei Speis und Trank noch das gesellige Beisammensein.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.