Viele Wanderer starteten in Hub bei St. Christophen .

Der St. Christophener Feitlklub lud zu seinem 27. Wandertag ein. Obmann Manfred Priesching freute sich, dass trotz des Nebels am Morgen sehr viele Wanderwillige am Start erschienen, um die etwa zehn Kilometer lange Strecke wandernd in Angriff zu nehmen.