Beim Hof „Kalkgrub“ zwischen dem Ort Oberndorf und dem „Hofgraben“ wurde ein Rehkadaver entdeckt. „War das etwa der Wolf?“, war die anfängliche Vermutung. Gleich wurde der zuständige Jäger informiert, der das tote Tier besichtigte und vermutete: „Das Reh, das durch eine Kollision mit einem Fahrzeug verletzt war, wurde von einem Fuchs gefunden.“ Und Georg Rauer, Wolfsbeauftragter im Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie an der Veterinärmedizinischen Universität Wien bestätigt die Vermutung des Jägers: „Der Rehkadaver weist typische Fraßspuren von Füchsen auf: Der Kadaver liegt auf der Seite und wurde bei der Nutzung nicht bewegt, die Fraßspuren sind alle recht sauber und kleinteilig, der Hinterlauf ist abgetrennt und weggetragen, Hals und Kopf sind angefressen.“

Wölfe hingegen gingen gröber zur Sache und würden nicht am Hals herumknabbern, wenn noch so viel Fleisch vorhanden ist, mutmaßt der Experte. Das selbe gelte auch für Hunde, wobei Hunde meist nur die Bauchhöhle aufmachten. „Und dann rasch das Interesse verlieren, weil ihr Futter bekommen sie ja woanders“, so Rauer.

Zur Abklärung müsse Reh untersucht werden

Wie das Reh umgekommen ist, könne er am Foto jedoch nicht erkennen. Man sehe jedenfalls keine Bisse, die dem Reh zu Lebzeiten zugefügt wurden: keine blutigen Stellen im Fell, keine Bisslöcher mit Einblutungen. Die könnte es im Bereich des Kehlkopfes gegeben haben, dort wurde aber gefressen, oder auch versteckt im Fell. Wenn wenig Blut austritt, sehe man sie von außen mitunter gar nicht. Um das zu klären, müsste der Kadaver näher untersucht und die Haut abgezogen werden.

„Hinweise auf einen Hunderiss sieht man keine“, erklärt Georg Rauer, denn oft würden Hunde viele Male an verschiedenen Körperstellen zubeißen. Es gebe unter Hunden aber auch richtige „Profis“, die wissen, wie ein gezielter Drosselbiss geht.

„Auch Füchse können ein schwaches Reh töten“, erklärt der Experte, aber ohne nähere Untersuchung des Kadavers sei das alles Spekulation. Georg Rauer: „Mit Sicherheit kann ich aber sagen, dass für mich kein Wolfsverdacht besteht.“