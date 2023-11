Ärztezentrum Hochstraß: Hiegesberger ist neue Geschäftsführerin

Christine Hiegesberger ist neue Geschäftsführerin im Ärztezentrum Hochstraß. Sie bringt Wissen und Erfahrung aus Wirtschaft, Gesundheitsprävention und -beratung mit. „Weiters bin ich selbst in einem Familienbetrieb aufgewachsen und weiß, wie wichtig es ist zu lieben, was man tut. Und genau mit dieser Leidenschaft und familiärem Klima soll es im Ärztezentrum Hochstraß für unsere Patienten und Patientinnen weitergehen“, betont Hiegesberger.

Weiterhin ordinieren wird Ärztezentrum-Gründer Peter Kutschera, gemeinsam mit seiner Frau Elke Gold und einem Team aus rund 20 Ärzten und Ärztinnen sowie Therapeuten und Therapeutinnen. Damit werde die medizinische Versorgung in und rund um Hochstraß – auch über die Bezirksgrenzen hinaus – sichergestellt. Der 68-jährige Kutschera ist leidenschaftlich gerne Mediziner, aufgrund des näher rückenden Ruhestandes wollte man aber neue Besitzer suchen, die das Ärztezentrum weiterführen, fällige Erneuerungen umsetzen und neue Projekte vorantreiben.

„Mein Mann Peter Kutschera und ich sind ja – bis er den Sprung in die Pension schafft – weiterhin immer wieder während seiner Ordinationszeiten im Ärztezentrum anzutreffen. Uns war es sehr wichtig, möglichst frühzeitig weiterzudenken. Umso glücklicher sind wir, dass wir bereits neue Besitzer gefunden haben, die unser Lebenswerk mit sehr viel Herzblut und Hingabe in unserem und im Sinne der Patienten weiterführen werden“, so die ehemalige Geschäftsführerin Elke Gold.

Kutschera, Gold und Hiegesberger sind sich einig: „Wir sind in den Monaten der Vorbereitungen für den Besitzerwechsel als starkes Team zusammengewachsen und haben viele gute Lösungen gefunden – für die Patienten, das Team und das Ärztezentrum.“

Derzeit sind rund 20 Spezialisten und Spezialistinnen im Ärztezentrum tätig – ob Fachärztin für Kinder und Jugendliche, Physiotherapie, Dermatologie, Rheumatologie, Hals-Nase-Ohren oder Vorsorgemedizin und Akupunktur. „Wir sind sehr bemüht, dieses bestehende Angebot weiter auszubauen. Ich freue mich sehr, dass wir in den letzten Wochen bereits weitere Wahl-Ärzte bei uns im Team begrüßen durften“, so Hiegesberger. Unter den Neuzugängen befinden sich Sabine Hagenauer-Drektraan (Fachärztin für Innere Medizin – Vorsorgemedizin, TCM & Akupunktur), David Wanek (Facharzt für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie) und Christoph Schrangl (Facharzt für Innere Medizin – Fokus Endokrinologie, Diabetologie und Schilddrüse).