Dennis Hoch: Neuer Chef für Gericht in Neulengbach

Dennis Hoch wurde zum Vorsteher des Bezirksgerichts Neulengbach ernannt. Er tritt die Nachfolge von Birgit Eisenmagen an, die Vizepräsidentin des Landesgerichts St. Pölten wurde.

Er sei mit offenen Armen in Neulengbach aufgenommen worden und übernehme ein funktionierendes und gut geführtes Gericht, sagt Hoch: „Die Mitarbeiter sind toll.“

In den vergangenen neun Jahren war der Jurist am Bezirksgericht Purkersdorf tätig, seit 2016 war er dessen Vorsteher. Die Arbeit habe ihm Spaß gemacht. Aber die Möglichkeit, etwas Neues zu tun hat den 40-Jährigen gereizt, deswegen hat er sich für die freie Stelle in Neulengbach beworben. „Es musste ein wenig Abwechslung her, ich habe mich auf eine neue Herausforderung gefreut.“

Dennis Hoch hat in Wien Jus studiert und war zunächst Sprengelrichter in Wiener Neustadt. Verhandlungen haben dem Juristen von Anfang an Spaß gemacht. „Kein Fall gleicht dem anderen. Die Probleme, die an ein Gericht herangetragen werden, ändern sich laufend.“ Das Schöne an der Richtertätigkeit ist für Dennis Hoch, beide Seiten anzuhören, eine Lösung zu suchen, herauszufinden, was gerecht ist und was die Rechtsordnung auch hergibt.

„Mein Zugang ist zu schauen, ob es eine Möglichkeit gibt, das Verfahren so im Sinne der Parteien zu regeln, dass beide einverstanden sind und es kein Urteil braucht.“

Auf die Frage, welche Fälle in seiner bisherigen Karriere die spannendsten waren, antwortet der Gerichtsvorsteher: „Viel mitnehmen konnte ich in den ersten zwei Jahren als Haft- und Rechtsschutzrichter.“ Da hatte Dennis Hoch mit Mordverdächtigen und Tatrekonstruktionen zu tun: „Da ist es ans Eingemachte gegangen.“