Sonja Koschina scheidet aus dem Gemeinderat aus. Familiäre Gründe hätten sie dazu bewogen, sagt die Neos-Mandatarin auf Anfrage der NÖN: „Meine Tochter beginnt im September mit der Schule, ich möchte mir ausreichend Zeit für sie nehmen.“

2015 startete Sonja Koschina für die Pinken in der Gemeindepolitik, 2016 ging sie in Babypause und Michaela Schmitz übernahm das Mandat. 2018 kam Koschina zurück. Bei der Wahl 2020 trat sie als Spitzenkandidatin an. Neos kamen auf ein Mandat. „Allein kann man nicht sehr viel bewirken. Ideen werden kaum aufgenommen. Alles ist fest in schwarz-türkiser Hand“, sagt Koschina. Man habe als kleine Partei mit nur einem Mandat aber keine Gestaltungsmöglichkeiten. Sie habe viel Zeit investiert, aber kaum die Möglichkeit gehabt, etwas umzusetzen. Neulengbach könnte vielfältiger sein, wenn über Ideen anderer Fraktionen zumindest geredet würde, meint die scheidende Gemeindepolitikerin. Ihr waren Transparenz und Bürgerbeteiligung immer wichtig. Die Opposition (Liste Heiss, SP, FP, Neos) sei aktuell zwar stärker: „Aber in sich einig sind sich die Oppositionsparteien auch in keinster Weise. Neos-Themen voranzutreiben ist schwierig. Die anderen Parteien haben andere Ideen“, fasst Sonja Koschina zusammen.

„Als kleine Partei hat man es nicht leicht“

Als neuer Neos-Vertreter wird Andreas Roder in den Gemeinderat einziehen. Er stand bei der Wahl auf dem zweiten Listenplatz und wird in der nächsten Gemeinderatssitzung im September angelobt werden. „Er ist eng in die Arbeit eingebunden, hat gute Ideen und ist motiviert. Und es macht auch Sinn, dass sich jeder, der auf der Liste steht, anschaut, wie Gemeindearbeit funktioniert“, sagt Koschina.

Roder (Jahrgang 1968) ist verheiratet, hat einen Sohn und lebt seit einem Jahrzehnt mit seiner Familie in Neulengbach. Der gelernte Kaufmann ist seit über 30 Jahren Schauspieler.