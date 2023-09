Coiffeur Sedlak in Eichgraben sperrt nach 36 Jahren zu

Mit ein wenig Wehmut, aber großer Vorfreude auf den bevorstehenden Lebensabschnitt verabschiedet sie sich nach und nach von ihren Stammkunden. Regina Sedlak begann ihre Karriere mit einer Friseurlehre in Wien, arbeitete dann einige Jahre in Wien und Pressbaum, bis sie merkte, dass sie mit den herkömmlichen Haarpflegeprodukten nicht weiter arbeiten möchte.

Es ergab sich, dass sie ein Lokal in Eichgraben pachten konnte, so startete sie mit ihrem eigenen Friseursalon, der rein auf hochwertige und natürliche Haarpflege aufgebaut war. Nach dem Tod der Hauseigentümerin erwarb sie das Haus direkt im Zentrum. In ihrer Laufbahn als Unternehmerin bildete sie rund 15 Lehrlinge aus. In den letzten Jahren betrieb sie das Geschäft alleine. „Ich habe kurz überlegt, in der Pension weiter zu machen, habe mich aber aus Kostengründen dagegen entschieden. Und das ist gut so. Ich freue mich auf den neuen Lebensabschnitt“, so Sedlak.

Die Fußpflegerin Doris Burian, die ihr Geschäft ebenfalls in diesem Gebäude hat, übersiedelt heuer noch in die Pernersdorferstraße. Am 1. Oktober ab 14 Uhr lädt Regina Sedlak ihre Stammkunden noch zu einem Abschiedsumtrunk in ihr Geschäft.