Stadt Neulengbach wird neuen Kindergarten bauen

Überlegungen für eine Erweiterung des Kindergartenangebots gibt es schon länger, jetzt wurde der Grundsatzbeschluss für den Neubau eines Kindergartens gefasst. Platz für vier bis sechs Gruppen soll entstehen.

Aufgrund des Zuzugs in die Stadt war klar, dass das bestehende Angebot bald nicht mehr reicht. Dazu kommen noch die neuen gesetzlichen Vorgaben: „Aufgrund der Novellierung des Kindergartengesetzes ist es erforderlich geworden, dass mehr Platz geschaffen wird“, so ÖVP-Familienstadträtin Maria Rigler in der Gemeinderatssitzung.

Gemeinderätin Claudia Anderl von den Grünen merkte zur Novellierung des Kindergartengesetzes an: „Es ist schon eine große Herausforderung, die da an die Gemeinden mit dem plötzlichen Beschluss, das Kindergartenalter zu senken, gestellt wird.“

Anderl begrüßt aber die Entscheidung für den Bau eines neuen Kindergartens und hält es für gut, in die Zukunft zu investieren. „Wir werden uns einbringen, dass es ein kindgerechter, sicherer und ökologischer Kindergartenbau wird.“ Gespannt ist Claudia Anderl auf die Personalsuche, die nicht einfach werden wird. „Da bin ich auch gespannt“, merkte ÖVP-Bürgermeister Jürgen Rummel an.

„Eine große Herausforderung“

Auch SPÖ-Gemeinderätin Julia Amplatz sieht in dem Beschluss des Landes eine große Herausforderung. Aber auch für die SPÖ ist der Neubau grundsätzlich etwas sehr Positives. Kritisch sieht Amplatz Containerlösungen, die es in einigen Bereichen in Neulengbach gibt: „Container sind keine Lösung für ewig.“ Amplatz wünscht sich, dass die Stadt in Zukunft bei der Erweiterung von Betreuungsangeboten einen Schritt voraus ist und nicht der Planung hinterherläuft.

Auch Bürgermeister Rummel bezeichnet die Aufstockung der Kindergartenplätze als große Herausforderung für die Gemeinden. Neulengbach habe aber mit den bestehenden 15 Gruppen einen hohen Level: „Jedes zweieinhalbjährige Kind bekommt einen sicheren Kindergartenplatz. Das schaffen viele Gemeinden in Niederösterreich nicht.“

Mario Drapela von der SPÖ bezeichnete die Novellierung des Kindergartengesetzes als erfreulich: „Das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung.“ Wichtig sei, dass sich die Gemeinde die vom Land versprochenen Förderungen auch abhole. „Alles wird irgendwann nicht mehr finanzierbar sein nach der Wahl, was vom Land jetzt versprochen wird“, so Drapela.

Die Gemeinde müsse sich das Geld abholen, sonst bleibe sie auf den Kosten sitzen: „Das darf nicht passieren“, betonte Drapela. Bürgermeister Rummel wies darauf hin, dass Neulengbach als erste Gemeinde um die Raumbedarfserhebung angesucht habe. „Wir sind sicher auch eine der ersten Gemeinden, die die Förderungen von 48,6 Prozent abholen wird. Dafür werde ich mich zu 100 Prozent einsetzen.“

Der Grundsatzbeschluss für die Errichtung und den Betrieb eines Kindergarten-Neubaus wurde einstimmig gefasst. Mit den Ingenieurleistungen in der Projektvorbereitung wird die Neulengbacher Kommunalservice Ges.m.b.H. beauftragt.

