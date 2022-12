Weihnachtliches Konzert in der Stadtpfarrkirche

Werbung

Nach zwei Jahren Pause fand am Samstag in der Stadtpfarrkirche Neulengbach ein Konzert unter dem Titel „Lieder zum Advent“ statt, an dem vier Chöre aus Neulengbach und Umgebung mitwirkten.

Das Junge Ensemble Neulengbach mit Clemens Holzbauer, MEN, die Singgruppe Raipoltenbach mit Andrea Plöchl und der Gesangsverein Neulengbach mit Sylvia Zobek sorgten für adventliche Stimmung. Zum Schluss stimmten alle gemeinsam in das Lied „Oh du fröhliche“ mit ein.

