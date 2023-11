Im Advent ist in der Region Wienerwald wieder einiges los

Lebkuchen gibt's in den Supermärkten schon seit Wochen, die Werbung für Weihnachtsgeschenke hat auch schon längst gestartet - und in den Gemeinden laufen die Vorbereitungen fürAdventveranstaltungen.

In Neulengbach wurde das Programm für die Vorweihnachtszeit in der Vorwoche fixiert. Ein stimmungsvolles Programm gibt es von 25. November bis 24. Dezember. „Unser Schwerpunkt ist der Neulengbacher Adventzauber von 6. bis 10. Dezember“, informiert Bürgermeister Jürgen Rummel. Nach den Rückmeldungen aus dem Vorjahr sei es das langfristige Ziel, ein komprimiertes Programm anzubieten: „Es wird einmal alles aufgebaut, es gibt ein schönes Programm, und ich denke, es ist wirklich für jeden etwas dabei“, so Rummel. Tatsächlich gibt es diesen fünf Tagen im Bereich Kirchenplatz, Rathaussaal, Lengenbacher Saal und Stadtkeller ein breites Angebot. Geboten werden Weihnachtsdekoration, Kunsthandwerk, Adventcafé und eine Schauschmiede. Kutschenfahrten und Kinderbasteln dürfen nicht fehlen. Regionale Köstlichkeiten, Glühwein, Punsch und Feuerflecken gehören natürlich auch dazu. Im Rahmen des Adventzaubers finden außerdem die Nikolausfeier am Mittwoch, der Krampuslauf am Donnerstag, sowie ein Kinderchorsingen und Jagdhornblasen am Freitag statt. Am Samstag schmücken die Kindergartenkinder Christbäume und es gibt Lieder zum Advent in der Pfarrkirche. Und am Sonntag gibt es noch ein Konzert mit dem Musikverein Neulengbach-Asperhofen auf dem Kirchenplatz. Von 1. Dezember bis 23. Dezember gibt es beim stimmungsvollen Neulengbacher Advent zusätzlich auch heuer wieder Konzerte, Nikolausfeiern, Weihnachtsshow, Lesungen und ein Weihnachtstheater. Veranstaltungsangebote gibt es im Advent also für Kinder genauso wie für Erwachsene. Und für Senioren und Pensionisten wird wieder ein gemeinsamer weihnachtlicher Nachmittag veranstaltet.

Auch in Maria Anzbach gibt es heuer wieder eine ganze Reihe von Adventveranstaltungen. Den Höhepunkt des „Advent in Maria Anzbach“ bietet traditionell der Adventmarkt am ersten Adventsonntag, den die Marktgemeinde Maria Anzbach veranstaltet. 96 Ausstellerinnen und Aussteller sind diesmal dabei. Die Vorbereitungen sind so gut wie abgeschlossen. Am 3. Dezember verwandeln sich der Bereich Marktplatz, Pfarrhof, Schönbeck-Mühle und die gesperrte Schmiedgasse wieder zu einer stimmungsvollen Adventmeile, die jedes Jahr zahlreiche Gäste aus nah und fern anlockt. „Die Adventmeile ist ein Aushängeschild geworden“, freut sich Cornelia Künstler, die gemeinsam mit Maria Künstler, Benedikt Peter, Maria Endemann-Kreinig und Bürgermeisterin Karin Winter das Organisationskomitee bildet. Geschenkideen, Kunsthandwerk, lebendes Handwerk, Buchausstellung und Krippenschau werden wieder geboten. „Neu sind heuer die Lesungen für Kinder in der Mediathek und in einer Jurte im Garten des Kindergartens und der Besuch einer Perchtengruppe aus Pressbaum“, informiert Cornelia Künstler. Für musikalische Darbietungen sorgen Kinder aus Volksschule und Kindergarten sowie der Musikverein, die Jagdhornbläser, die Musikschule und der Kirchenchor. Zum Kinderprogramm gehören Schneemann-Bastelstube und Kasperltheater. „Der Schneemann marschiert durch die Adventmeile, und es gibt auch wieder den Zuckerlzug“, informiert Cornelia Künstler. Die Vereine verwöhnen die Besucher wieder mit kulinarischen Leckerbissen. „Die Traditionen unserer Kindheit und die bekannten Lieder der Weihnachtszeit geben jene Geborgenheit, die wir uns heute oft wieder herbeiwünschen“, heißt es seitens des Organisationskomitees. Gemeinsam den Advent bewusst zu feiern solle wieder im Mittelpunkt stehen, gerade in einer Zeit von Hektik und Stress. Zur Einstimmung auf den Adventmarkt gestaltet der Kirchenchor Maria Anzbach wieder ein Adventkonzert in der Pfarrkirche.

Zu den größeren Adventmärkten in der Region Wienerwald gehört auch jener in Altlengbach, der an zwei Wochenenden im Freizeit- und Kulturzentrum abgehalten wird: Am 1. und 2. Dezember und am 8. und 9. Dezember wird beim „Altlengbacher Adventzauber“ wieder ein breites Angebot an Kunsthandwerk, Weihnachtsdeko und Kulinarik für die Besucherinnen und Besucher bereitstehen.