Der Coca-Cola-Truck kommt nach Neulengbach

Der Coca-Cola Weihnachtstruck kommt nach Niederösterreich und macht auch in Neulengbach Station. Am 17. November macht der legendäre beleuchtete Truck mit Weihnachtsmann am Beifahrersitz beim Billa-Parkplatz Halt.

Das Weihnachtsdorf wird um 14 Uhr eröffnet. In einer riesigen Schneekugel können Fotos gemacht und als Weihnachtspostkarte verschickt werden. Beim Glücksrad gibt es die Chance auf weihnachtliche Überraschungen.

„Wir wissen von den Coca-Cola Fans, dass unser Weihnachtstruck eine ganz große Bedeutung hat und für magische Momente sorgt“, so Anuscha Kapdi, Brand Managerin bei Coca-Cola Österreich. Man wolle die Besucher für kurze Zeit aus dem herausfordernden Alltag holen und sie in eine Weihnachtswelt entführen.

Betont wird, dass das Thema Nachhaltigkeit groß geschrieben werde: „Uns ist bewusst, dass wir mit der Coca-Cola Weihnachtstruck-Tour in bewegenden Zeiten unterwegs sind, was Energie und Nachhaltigkeit anlangt. Natürlich behalten wir die Nachhaltigkeit besonders im Auge“, so Philipp Bodzenta von Coca-Cola Österreich. Truck und Dekorationselemente sind mit LED-Lampen ausgestattet. Zusätzlich sorgen Solar-Laternen für schonende Ressourcennutzung.

Der Truck macht in Österreich in 17 Orten Station. Zweite Station in NÖ ist Laa/Thaya.

