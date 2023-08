Debatte in Neulengbach um Verkehrsberuhigung

Ein Grundsatzbeschluss für die Verkehrsberuhigung in der Weinbergstraße wurde im Gemeinderat wie berichtet schon Anfang des Jahres einstimmig gefasst. ÖVP-Infrastrukturstadtrat Helmut Leonhartsberger wies darauf hin, dass es in der Straße immer wieder zu gefährlichen Situationen kommt. Jetzt werden Konzepte ausgearbeitet, wie die Verkehrsberuhigung funktionieren könnte.

Durch die neuen Wohnungen am Klosterberg ist mit noch mehr Verkehrsaufkommen zu rechnen. Bei einer kürzlich abgehaltenen Bürgerinformation wurde über mögliche Maßnahmen gesprochen. Die Meinungen gingen auseinander. „Es wurde vor Ort intensiv diskutiert, es war sehr turbulent, aber das sehe ich nicht negativ. Einige Bürger haben sich sehr konstruktiv eingebracht“, sagt Bürgermeister Jürgen Rummel. Nicht alle Anrainer sind mit einem Gehsteig einverstanden, auch andere verkehrsberuhigende Maßnahmen sind denkbar. „Wir sind so verblieben, dass wir Konzepte vorlegen, die funktionieren könnten“, so Rummel. Es geht auch darum, nicht zu viel Fläche zu versiegeln.

Die Stadtgemeinde hat rund 120.000 Euro für verkehrsberuhigende Maßnahmen im Bereich zwischen Almersbergstraße und Schlosspark vorgesehen. „Das Geld ist bereitgestellt, wir bleiben mit den Bürgern im Austausch“, so Jürgen Rummel.