Beim Vernetzungstreffen der E-Mobilvereine wurden Lösungsansätze erarbeitet. Diese reichen von Optimierungen bei der Fahrzeugnutzung, Diskussion der rechtlichen Rahmenbedingungen sowie der Konzeption von Carsharingangeboten.

Das Treffen in Gänserndorf war das vierte Vernetzungstreffen der Fahrtendienstvereine nach Eichgrabner Modell. Die Vorstandsmitglieder von neun Fahrtendienstinitiativen aus ganz Österreich haben diesem Treffen beigewohnt. Die Teilnehmer stammten aus Pressbaum, Eichgraben, Gänserndorf, Hafnerbach, Neulengbach, Paudorf, Lassee, Herzogenburg und sogar aus dem 300 Kilometer entfernten Taufkirchen an der Pram.

„Mich freut es, dass es so viele Gemeinden und engagierte Bewohner gibt, die unsere Idee teilen, umsetzen und weiterentwickeln“, sagt Johannes Maschl. Und weiter: „Nach fünf Jahren intensiver Aufbauarbeit kann ich nun mit Recht sagen, dass ich sehr stolz darauf bin, was uns in Eichgraben mit dem Projekt als Vorzeigefall in ganz Österreich gelungen ist. Es ist nun an der Zeit Bilanz zu ziehen, was in den letzten Jahren passiert ist.“

Die Arbeit sei aber nicht zu Ende, man sei ständig mit der Weiterentwicklung beschäftigt. Am 20. November findet die nächste Fahrerausbildung statt. „Dabei können die Vereinsmitgliedern Vorschläge und Entwicklungsideen für die nächsten fünf Betriebsjahre vorbringen“, sagt Maschl.