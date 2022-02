Die Igel sind gefährdet: Rundblick in der Region Wienerwald

Der 2. Februar ist der Tag des Igels. Wie geht’s den stacheligen Gesellen? Die NÖN hat mit einer Biologin und einer Igel-Freundin gesprochen.

„Die Igel werden immer weniger, das ist ein trauriges Thema“, meint Biologin Birgit Reuter. Die Innermanzingerin nimmt immer wieder Tiere auf und wildert sie aus. Aber in der Natur sehe man immer weniger Igel, so Reuter: „Und ich bin nicht die einzige, der das auffällt.“

Auf roter Liste und Klima als Problem

Igel sind auf der Roten Liste als gefährdet eingestuft. Die Säugetiere ernähren sich hauptsächlich von Insekten, Larven und Beeren. Igel sind nachtaktiv, von Oktober bis April ziehen sie sich unter Holz- oder Laubhaufen zum Winterschlaf zurück.

Ein Problem ist allerdings das Klima: Wenn es im Winter zu warm ist, wachen die Tiere halb aus dem Winterschlaf auf, was ihnen gar nicht gut tut, so Birgit Reuter.

Die Biologin hält fest, dass die Lebensbedingungen für die Igel immer schwieriger werden. Sie würden weniger Nahrung finden, die Gärten seien „zu aufgeräumt“, der Einsatz von Pestiziden und Schneckenkorn mache ihnen zu schaffen. „Igel brauchen Wiesen mit vielen Insekten und Würmern. Man sollte einen Reisighaufen im Garten lassen, wo sie unterkriechen und ihre Jungen bekommen können.“

Ein Problem sind laut der Biologin auch Laubbläser und selbstfahrende Rasenmäher. „Viele Leute lassen die Mäher in der Nacht laufen, das ist nicht gut, da kann es zu Verletzungen kommen.“ Außerdem sterben viele Igel auf den Straßen.

Problem Straßenverkehr

Monika Drexler konnte vor zwei Jahren mehrere Igel retten: Auf der abendlichen Fahrt in den Dienst entdeckte sie auf der Straße sechs Igelbabys, deren Mama nicht mehr aufzufinden war. Also packte die Altlengbacherin die Tierchen in eine Schachtel, nahm sie mit nach Hause und päppelte sie auf: „Sie hatten nur hundert Gramm, wir haben sie bei uns im Garten aufgezogen.“

Zum Auswildern brachte Monika Drexler die kleinen Säuger zu Birgit Reuter. „Es war eine Riesenfreude, sie aufwachsen zu sehen und sie dann wieder in die Freiheit entlassen zu können“, schildert Monika Drexler. Ganz ohne Igel ist sie aber nicht: Denn in den Garten der Familie kommen seit Jahren zwei Igel: „Ich habe immer Katzenfutter vor der Tür stehen, das holen sie sich“, so Drexler.

