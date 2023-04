Region Neulengbach: Suche nach Lehrlingen ist oft kompliziert

„Lehrling gesucht“, diese Einladung für junge Menschen, einen Beruf zu erlernen, ist immer wieder in Schaufenstern in der Region zu sehen. So auch bei Elektrogeräte-Fernsehservice Scharf in der Tullner Straße in Neulengbach. „Unsere Info zur Lehrlingssuche hängt mittlerweile schon sehr lang im Schaufenster“, berichtet Anita Gstaltner. Leider hätten sich noch sehr wenige Interessenten oder Interessentinnen gemeldet, so die Angestellte im Unternehmen. Bewerber oder Bewerberinnen für die Stelle als Verkäuferin oder Verkäufer für Braunware (Fernseher) und Weißware (Elektrogeräte) sind willkommen. Sie können ganz einfach ins Geschäft kommen, um einen Termin für ein Bewerbungsgespräch mit Chef Martin Scharf zu vereinbaren.

„Keine einzige Bewerbung gab es“

Auch beim Fleischhauer Köcher ist man auf der Suche: „Wir nehmen zwei Lehrlinge für den Verkauf in der Fleischbank und für die Ausbildung zum Fleischer auf“, sagt Karl Köcher auf Anfrage der NÖN. Inserate zur Lehrlingssuche brachten nichts: „Es hat sich kein einziger Bewerber oder Bewerberin bei uns gemeldet.“

Etwas anders lief es in der „Apotheke zur Heiligen Dreifaltigkeit“ am Neulengbacher Rathausplatz, wo man seit Wochen mittels aufgelegten Flugblättern in der Apotheke und im BORG sowie über Instagram um Lehrlinge warb. „Es haben sich daraufhin einige Bewerber gemeldet“, berichtet Katrin Pfeifenberger. Jetzt ist man gerade in der Entscheidungsfindung, sagt die Apothekenchefin: „In der kommenden Woche werden die Bewerber und Bewerberinnen zu Schnuppertagen eingeladen. Dann wird entschieden.“

Im Lagerhaus Tulln-Neulengbach wird immer wieder nach Lehrlingen gesucht, dort gibt es eine andere Strategie, um junge Menschen für die Ausbildung zu finden. „Wir schalten offenen Stellen einfach auf unserer Homepage“, erklärt Christian Huber. Er besucht als Lehrlingsbeauftragter zudem regelmäßig die Neulengbacher Schulen, um junge Menschen auf die Arbeit im Lagerhaus aufmerksam zu machen. Derzeit werden gut 20 Lehrlinge in den Bereichen Einzelhandel, Elektro und Installateurwesen sowie im Baustoffwesen und in der Pkw- und Lkw-Werkstätte ausgebildet, etwa 10 Lehrlinge werden jährlich aufgenommen. „Sehr viele Jugendliche kommen aber auch zu uns, weil ihre Eltern oder Verwandten bereits bei uns arbeiten“, sagt Huber.

Auch im Autohaus Figl werden Lehrlinge aufgenommen. „Lange Zeit war der Beruf des Kfz-Technikers die Nummer eins bei den Berufswünschen der Burschen, das ist jetzt nicht mehr so“, schildert Markus Figl vom Autohaus in Neulengbach, wo derzeit sieben Lehrlinge in Ausbildung stehen.

Auch in der Gastronomie ist man auf Lehrlingssuche. „Wir nehmen zwei Lehrlinge für die Ausbildung zum Hotel- und Gastgewerbeassistenten auf“, berichtet Patrick Böswarth vom Lengbachhof in Altlengbach. Derzeit befinden sich gerade drei Lehrlinge in Ausbildung: Zwei zu eben diesem Beruf, ein Jugendlicher absolviert die Koch/Kellner-Lehre.

