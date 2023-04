Landjugend lud zum Redewettbewerb in Neulengbach

Sprichwörtlich „geredet, was das das Zeug hält“ wurde im Lengenbacher Saal, wo es am Donnerstagabend beim Gebietsentscheid zum Redewettbewerb der „Landjugend unteres Mostviertel“ um die Wurst ging.

Die Veranstaltung wurde zu einem vollen Erfolg, die Landjugend des Neulengbacher Bezirkes sorgte für die Verköstigung der Teilnehmer, Veranstalter und Jurymitglieder. Das Lagerhaus Tulln-Neulengbach stellte die Preise für die jeweils erstplatzierten Jugendlichen zur Verfügung. Über erste Plätze durften sich Sonja Eva Leputsch, Elisabeth Enne und Elena Neuhauser freuen. In der Kategorie „neues Sprachrohr“ siegte die Landjugend Bezirk St. Pölten.

Die jungen Teilnehmer und Teilnehmerinnen konnten in vier Gruppen an den Start gehen: Vorbereitete Rede unter 18 Jahren und über 18 Jahren, Spontanrede und „Neues Sprachrohr“. Bei den drei ersten Gruppen hatte jeder Teilnehmer oder Teilnehmerin entweder eine Standpunktrede oder eine Problemrede von vier bis sechs Minuten Länge zu halten und sich danach einem Interview von drei Fragen über seine Rede zu stellen. Beim „Sprachrohr“ galt es, die Rede in Versform, als Kurzkabarett, mit Gitarrenbegleitung oder in Form einer Multimediapräsentation zu halten. Die Sprache sollte jedenfalls dominierend sein. Auch Lieder mit neuem Text waren erlaubt. Diese Rubrik konnte solo absolviert werden oder mit bis zu vier Personen.

