Unterdambach: Betten für Flüchtlinge gesucht

Im März des vergangenen Jahres sind die ersten Flüchtlinge in Unterdambach angekommen. „Jetzt wohnen um die 160 Frauen, Männer und Kinder in unserem Campus Wienerwald“, berichtete Christian Zeitz von der ARGE Ukrainisch-Österreichischen Partnerschaft. Demnächst sollten weitere Menschen aus der Ukraine in Unterdambach eintreffen. Es fehlen aber Betten, so Zeitz.

„Wir bitten, uns brauchbare Betten und Matratzen zu spenden“, so Zeitz. Diese können auch nach telefonischer Rücksprache abgeholt werden. Wer Betten und Matratzen spenden möchte, meldet sich bei Christian Zeitz unter: 0676/5615901 oder unter: office@isoe.at

Vor gut einer Woche bereiteten Ukrainer und Ukrainerinnen in ihrem „neuen Zuhause“ im ehemaligen Blindenheim ein Fest. Dabei gab es einen Flohmarkt, es wurde Handwerk aus der Ukraine geboten und es gab zahlreiche süße und pikante Köstlichkeiten, die die Besucher und Besucherinnen verkosten konnten.