Schwammerl haben auch in der Region Wienerwald jetzt Saison

NÖN-Reporterin Monika Dietl verrät ein Rezept, das sie von Gertrude Feiertag bekommen hat: Schwammerl putzen und waschen, etwas abtrocknen lassen, in Zentimeter große Stücke schneiden. Schmalz in einer Pfanne erhitzen, Kümmel und Schwammerl dazu geben, so entsteht eine Soße. Jetzt noch salzen und mit Schwarzbort servieren. Mahlzeit!