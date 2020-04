Enttäuscht von der Stadtgemeinde Neulengbach ist Bruno Wakonig. Es geht um die hohen Bäume, die im Park rund um die Burg stehen und Schäden verursachen. Der Schlosspark gehört der Stadtgemeinde. „Ich habe schon seit Jahren angesucht, dass man die überhängenden Äste weggibt“, hält der Burgherr fest.

Nach Windbruchschäden war Gefahr in Verzug. Vor wenigen Monaten wurden einige große Bäume gefällt. Dabei kamen Schäden am alten Gemäuer zu Tage, zwei Türme mussten saniert werden. Bruno Wakonig informierte die Stadtgemeinde. Man habe sich darauf verständigt, dass sich die Gemeinde an den Kosten für die Maßnahmen beteiligt, das sei ihm signalisiert worden, betont Wakonig. Die Rede war davon, dass die Gemeinde zwei Drittel der Ausgaben übernimmt.

„Die Stadt ist jetzt die Dumme.“ Bürgermeister Franz Wohlmuth

Der Burgbesitzer gab die Arbeiten in Auftrag, diese wurden zu seiner vollsten Zufriedenheit durchgeführt, doch auf den Kosten in der Höhe von 100.000 Euro blieb er sitzen. Die Versicherung der Stadtgemeinde wollte nur ein Fünftel der Kosten übernehmen, unter der Bedingung, dass damit auch alle vergangenen und zukünftigen Schäden abgedeckt und weitere Forderungen ausgeschlossen seien. Mit diesem Angebot wollte sich Bruno Wakonig nicht „abspeisen“ lassen. Dass sich die Stadtgemeinde hinter ihrer Versicherung „versteckt“ kann der Burgbesitzer nicht nachvollziehen. Auf einen Streit vor Gericht will er sich nicht einlassen, er hat die 100.000 Euro gezahlt.

Bürgermeister Franz Wohlmuth sagt, die Stadt habe sich auf allen Ebenen um eine Lösung bemüht und viele Gespräche geführt: „Die Stadt ist jetzt die Dumme“. Über den Schaden an der Burg würden sich die Experten streiten. „Bei der Versicherung sagt man, dass das zum Teil auch altersbedingt ist.“ Dass Bruno Wakonig mit dem Angebot der Versicherung nicht zufrieden ist, versteht der Bürgermeister: „Dass der Burgherr sauer ist, kann ich ihm nicht übel nehmen.“Auch die Gemeinde sei mit der Vorgangsweise der Versicherung nicht einverstanden: „Das war nicht in Ordnung. Man zahlt jahrzehntelang nicht wenig, und wenn man etwas braucht, fühlt man sich nicht genügend unterstützt. Wir haben bereits eine andere Versicherung“, berichtet Wohlmuth.

Wie es mit der Burg jetzt weitergeht, ist offen. Matthias Zawichowski vom Burgkomitee, das sich seit Jahren um eine Belebung des Neulengbacher Wahrzeichens bemüht, nimmt die Auseinandersetzung gelassen: „Das wird sich wieder einrenken.“