"Wia am Aunfang" und viel Applaus

Im dritten Anlauf konnte das Konzert "Wia am Aunfang" mit Mario König, Julia Bachtrögler-Unger und Christof Kadane in der Theaterei in St. Christophen über die Bühne gehen. Lieder von Reinhard Fendrich, EAV und Marianne Mendt begeisterten das Publikum, das sich vier Zugaben "erklatschte". Nicht fehlen durfte die Friedenshymne "Imagine" von John Lennon.



